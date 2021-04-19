الأمن يضبط 750 كجم من أحجار خام الذهب خلال حملة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الجهود الأمنية بأسوان، في ضبط أحد الأشخاص، بحوزته حوالي 750 كيلوجرامًا من أحجار الكوارتز التي يتم استخلاص الذهب الخام منها.

وكان اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، تلقي إخطارًا من العميد مدير مباحث المديرية، يفيد بضبط شخص يقود سيارة بأحد الطرق الجبلية بدائرة المحافظة، محمله بعدد (15) جوال من أحجار الكوارتز تزن حوالي (750) كيلو جرامًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق متصل تم ضبط 5 متهمين وبحوزتهم 4 أسلحة نارية، وكمية من نبات البانجو وزنت 1 كيلو جرام، و10 جرامات هيروين.