تجديد حبس المتهم بقتل زوجته في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات حبس شاب متهم بقتل زوجته 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، بعد العثور عليها مشنوقة واتهام أسرتها له بقتلها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية التي تسلمها محمد أبو سحلي، وكيل أول نيابة بولاق الدكرور، أن الزوج المتهم كان دائم الاعتداء بالضرب على زوجته لوجود خلافات بينهما بشكل شبه مستمر.

وأضافت التحريات أن المتهم والمجني عليها تزوجا منذ 4 سنوات وأنجبا طفلتين الكبرى عمرها 3 سنوات والأخرى عمرها قرابة 7 أشهر.

وشرحت التحريات التي تسلمتها النيابة برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس نيابة بولاق الدكرور، وجود خلافات مادية بين الزوجين كانت تدفع الزوج للتعدي عليها بالضرب ما أصابها بعدة إصابات في جسدها من كدمات وخدوس وسحجات، وهوما أثبتته مناظرة النيابة العامة لجثة المجني عليها.

وعن جريمة قتل الزوج لزوجته وتعليقه لها بماسورة الغاز بايشارب عقب خنقها لم تتوصل التحريات لحقيقة الواقعة وكلفت النيابة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليها لتحديد سبب الوفاة وبيان مدى تسبب الإصابات بجسد المجني عليها في حدوث وفاتها.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.