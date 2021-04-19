بدأت الآن.. الأرصاد: "جبهة باردة" وصلت غرب البلاد و12 درجة انخفاضًا في الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الجبهة الباردة بدأت الآن على غرب البلاد، مضيفة أن ذلك يؤدي لشعور سكان مدن السلوم ومطروح، بتحسن في الأحوال الجوية، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الجبهة الباردة تتقدم تدريجيًا خلال اليوم حيث تؤثر الرياح الشمالية الغربية على المدن الساحلية، حيث تشهد تحسنًا في الشعور بدرجة الحرارة على أن تصل تأثيرها ليلًا إلى القاهرة.

وأوضحت أنه بداية من غدٍ الثلاثاء تنكسر الموجة شديدة الحرارة بقيم تتراوح من 10 إلى 12 درجة في درجات الحرارة العظمى على شمال البلاد حتى القاهرة، على أن يظل الصعيد شديد الحرارة.​