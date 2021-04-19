برلماني يطالب بتشكيل لجنة لإعادة تقييم العاملين في السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، إن حوادث القطارات عجلت من عملية تطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، على ألا يقتصر التطوير على البنية التحتية من سكة حديد وعربات فقط بل لابد أن يشمل العنصر البشري أيضًا.

وأضاف في بيان له اليوم الاثنين، أن هناك ضرورة قصوى لإعادة تأهيل العاملين وتدريبهم على المنظومة الجديدة للقطارات، خاصة وأن أغلب الحوادث التي تقع يكون سببها العنصر البشري، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة لمعالجة هذه الأزمة.

وطالب النائب بضورة تشكيل لجنة لمراجعة العنصر البشري بالسكة الحديد من خلال مراجعة وتقييم أداء كافة العاملين بالمنظومة، على أن يتم تدريب الغير مؤهلين حتى يتم تأهيلهم لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث، مشددا على ضرورة أن يكون التقييم بشكل دوري مع إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة للعاملين.