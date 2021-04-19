القوات المسلحة توزع آلاف الحصص الغذائية المجانية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز حصص أغذية مجانية وتوزيعها في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، في إطار حرص القوات المسلحة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم وبالتزامن مع إلغاء إقامة الموائد الرمضانية للالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتقديمها إلى أبناء القرى والتجمعات السكانية لتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية، حيث تم توزيع الحصص بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان وصولها إلى مستحقيها بالمحافظات التي تقع في نطاق مسؤلية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وشهدت نقاط التوزيع إقبالًا كبيرًا للحصول على العبوات التي تم طرحها مجانًا مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية خلال عملية التوزيع للحفاظ على سلامة المواطنين.

يأتي ذلك انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم.

