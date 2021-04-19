وزيرة الصحة: مفاوضات مع روسيا للحصول على لقاح "سبوتنيك V"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماع المجموعة الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء طبيب مجدى أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى المناقشات التي أجرتها اليوم مع السفير الروسي لدى مصر لبحث سبل توفير لقاح فيروس كورونا الروسي (سبوتنك V)، في إطار خطة الدولة المصرية لتوفير الاحتياجات المطلوبة من اللقاحات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن، لافتة إلى أن مناقشاتها مع السفير الروسي تناولت أيضًا بحث إمكانية تصنيع هذا اللقاح، والذي حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية، محليًا من خلال الشركات المصرية لضمان تلبية احتياجات الدولة من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات، تمهيدًا للتصدير للدول الأفريقية.

وخلال الاجتماع، قدمت زايد عرضًا تناولت خلاله آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وحالات الإصابات به، مشيرة إلى أننا نشهد تزايدًا في أعداد الإصابات، وهو ما يستدعي استمرار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة خلال هذه الفترة التي تشهد العديد من المناسبات، منوهة إلى نسب إشغال الأسرّة الداخلية والعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي في 382 مستشفى على مستوى الجمهورية، ومعدل انتشار العدوى وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية.

كما تناولت الوزيرة موقف التطعيم باللقاحات في مصر، مشيرة إلى أنه جار العمل على زيادة الطاقة الاستيعابية اليومية لمختلف مراكز توفير اللقاح على مستوى الجمهورية، بحيث من المقرر أن تصل إلى أكثر من 112 ألفا يومياً.

من جانبه، أكد اللواء بهاء الدين زيدان أنه تم التواصل مع الشركة المسئولة عن لقاح "سبوتنيك v الروسي" بهدف التعاقد على شراء احتياجاتنا، وجار التنسيق حاليًا بشأن توريد دفعات شهرية.

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