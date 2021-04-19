شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مشروعا تنمويا بمناسبة تحرير سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن افتتاح ووضع حجر الأساس لـ 12 مشروعًا تنمويًا فى مختلف مدن المحافظة، بمناسبة العيد القومى لمحافظة شمال سيناء وذكرى التحرير فى الخامس والعشرين من أبريل.

وأكد المحافظ اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، على افتتاح إعادة تأهيل المنطقة الأزهرية بالعريش، و19 عمارة سكنية بالمساعيد بعد إعادة إنشائها، لافتًا إلى أنه يجرى أيضًا افتتاح مطحن الكرام ومحطة الغاز بالمنطقة الحرفية بالعريش، محطة تحلية المياه بالقسيمة، جراجات ومخازن ديوان عام مركز ومدينة نخل، مجمع معاهد نخل الأزهرى، بجانب وضع حجر الأساس لمدرسة نخل الصناعية بمدينة نخل.