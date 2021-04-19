شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، رافقهما اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بدء الأعمال لإقامة 109عمارة بعدد 10 آلاف و464 وحدة سكنية، غرب كفر الشيخ .

وبدأت الشركة الصينية أعمال البدء وكل عمارة مكونة من 11 دور وأرضي، وبكل دور 8 شقق، مساحة الشقة 90 متر، والمنطقة السكنية على مساحة 180 فدان غرب مدينة كفر الشيخ «جنوب وشرق عمارات الإسكان الاجتماعي الحالي بغرب المدينة، تستوعب 55 ألف نسمة، والنسبة البنائية للعمارات السكنية على المساحة بنسبة 21.9%،وتضم العمارات السكنية 218 مصعد، بكل عمارة مصعدين ،وتضم المنطقة السكنية تضم مشروعات خدمية مسجدين ،كل مسجد يتسع ل 500 مصلي على مساحة 750 متر ووحدة صحية مكونة من دور أرضي وطابق على مساحة 600 متر، وسوقين بهما 16 محل على مساحة 1700 متر، وملعبين، وبذلك تنتهي معاناة المواطنين الحاجزين والتي تجاوزت 17 عاماً .

كما تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، رافقهما اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، المنطقة السكنية الثانية المجاورة لجامعة كفر الشيخ على مساحة 30 فداناً، وتابع دق الخوازيق في أول عمارة سكنية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن التجمعات السكنية الثلاثة ستنهي مشكلة الإسكان بالعاصمة منهم المنطقة الأولى وتشمل إقامة 10128وحدة سكنية ب 211 عمارة، بهم 342 مصعد، وتضم ملعبين ومخبز و7 محال تجارية ،وسوق يضم 16 محل، وحضانة، ومسجدين،و مخبزين ووحدة صحية، وأضاف محافظ كفر الشيخ، والمنطقة الثانية على قطعة أرض بمساحة 30 فداناً بمنطقة شرق مدينة كفر الشيخ، لإقامة 3168وحدة سكنية ،و33 وحدة سكنية إسكان متوسط، وتضم 66مصعد بكل عمارة مصعدين، وتضم مسجد، ووحدة صحية، وسوق يضم 8 محلات.

محافظ كفرالشيخ يتفقد عملية إنشاء 10ألاف و464 وحدة إسكان إجتماعي

محافظ كفرالشيخ يتفقد عملية إنشاء 10ألاف و464 وحدة إسكان إجتماعي

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