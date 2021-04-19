شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور الأسلحة والحزام الناسف المضبوطة مع الإرهابيين المتورطين بقتل المواطن نبيل حبشى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أول صور للأسلحة والحزام الناسف والسيارة التي تم ضبطها مع العناصر الإرهابية المتورطة في مقتل المواطن نبيل حبشى بشمال سيناء.

وكانت وزارة الداخلية قد نجحت فى تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي بمنطقة الأبطال بشمال سيناء واضطلاعهم بالإعداد والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات العدائية، تستهدف المواطنين الأقباط وممتلكاتهم ودور عبادتهم وارتكازات القوات المسلحة والشرطة.

وأسفرت نتائج الرصد عن تحرك ثلاثة من تلك الخلية شديدة الخطورة بزات المنطقة ‏سيارة ماركة نيسان، ‫ربع نقل بيضاء اللون، ‏بهدف الإعداد لها ارتكاب عملية عدائية، حيث أمكن ‏أحكام الحصار عليهم بتلك المنطقة بمعرفة القوة، وبمجرد استشعارهم ذلك قاموا باطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، وبالتعامل معهم أسفر عن مصرعهم وانفجار حزام ناسف كان يرتديه أحدهم وعثر بحوزتهم على 3 سلاح آلى 1 حزام ناسف 1 قنبله يدوية كمية من الطلقات الآلية.

تم تحديد اثنين من العناصر الإرهابية التي لقيت مصرعهم، وهما القيادي الإرهابي محمد زيادة سالم زيادة، حركي عمار، والذي يعد من أخطر العناصر الإرهابية، وتولي الإعداد والتخطيط والتنفيذ للعديد من الحوادث الإرهابية التي شهدتها محافظة شمال سيناء، كما تولي مسئولية توفير الدعم اللوجيستي للعناصر الإرهابية، والثاني هو الإرهابي يوسف ابراهيم سليم، اسم حركي ابومحمد، المتورط في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ومن المعاونين للأول في توفير الدعم اللوجيستي.

وجاري ملاحقة باقي عناصر تلك الخلية الإرهابية المتورطة في حادث مقتل المواطن نبيل حبشي، حيث أمكن تحديدهم وتبين أنهم كل من جهاد عطا الله سلامة عودة وأحمد كمال محمد شحاته وخالد محمد سليم حسين.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.