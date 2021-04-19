شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. أهالي سوهاج يطالبون بإغلاق المحافظة جزئيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق أهالى محافظة سوهاج على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعى هاشتاجات بعناوين #سوهاج_تستغيث، #الحالات_بتزيد_بشكل_مرعب، #حظر_قبل_فوات_الأوان، لمطالبة الحكومة بتنفيذ إغلاق جزئى للمحافظة، بعد تزايد حالات الإصابة وحالات الوفاة اليومية بفيروس «كورونا»، وذلك منذ أن أعلنت وزارة الصحة في بيان لها الأسبوع المنقضى عن تصدر المحافظة للمركز الثانى بعد محافظة كفر الشيخ، في أعداد الإصابة اليومية بالفيروس، في حين يقول الأهالى والأطباء على صفحاتهم أن ما يحدث في المحافظة ليس طبيعيا، وأن الإصابات متزايدة بشكل كبير على خلاف بيانات وزارة الصحة اليومية، لدرجة وصلت معها الأمور لعدم وجود أسرة رعاية، أوعناية مركزة لكثير من الحالات التي تموت في منازلها لعدم وجود سرير، أو تموت داخل سيارات الإسعاف وعلى أعتاب المستشفيات.

ونعى أطباء محافظة سوهاج على صفحاتهم وفاة 6 من زملائهم خلال أسبوع على إثر إصابتهم بفيروس «كورونا»، وكان آخرهم الدكتور الشاب هانى عاشور مدرس النساء والتوليد بكلية طب سوهاج، والذى نعته الكلية أمس وتوفى إثر إصابته بالفيروس، وأكدت كلية طب سوهاج في نعيها أن الفقيد كان مثالا في الأخلاق الحميدة والتفانى في عمله.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الإجتماعى الخاصة بأخبار المحافظة صورا من داخل مستشفى الحميات بسوهاج، تشير إلى عدم وجود أماكن أو أسرة لعلاج المرضى داخل المستشفى، وتبرز الصور استغلال المستشفى للمقاعد الرخامية والخرسانية في طرقات المستشفى بالطابق الأرضى في التعامل مع المرضى المحتاجين للأكسجين، وأظهرت الصور نوم المرضى المصابين بالفيروس على هذة المقاعد الغير مخصصة للمرضى أصلا، ووضعهم على أنابيب أكسجين تم وضعها بجوار هذة المقاعد، وأنابيب محاليل بدون حوامل يمسكها أشخاص مرافقين للمرضى، كما جرى تداول فيديو لسيدة ملقاه أمام المستشفى ووالدتها تصرخ عليها، وقال ناشر الفيديو أنها أن السيدة توفيت لعدم وجود مكان لها بالمستشفى.

من جانبه طالب الدكتور محمود فهمى نقيب الأطباء في المحافظة، محافظ سوهاج بإعلان حظر التجوال واتخاذ موقف في مواجهة الإصابات المتزايدة بفيروس «كورونا» داخل المحافظة، والتى يتعذر معها إيجاد سرير لحالات الإصابة الجديدة، قائلا في منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك «بعد الإنتشار الكبير لفيروس كورونا اللعين في المحافظة، وبعد ازدياد أعداد الوفيات وبينهم الشباب، وبعد أن تاكدنا من عدم إلتزام الكثيرين من المواطنين بالإجراءات الوقائية والإحترازية، وبعد امتلاء المستشفيات بالحالات، وعدم توفر الأسرة للحالات الجديدة، وبعد أن رأينا كيف ينتشر المرض والوباء بسرعة، فإنني أطالب المسؤولين بمحافظة سوهاج وعلى رأسهم المحافظ اللواء طارق الفقي، أن يعلنوا حظر التجوال في سوهاج، وبمواجهة المواقف بهذا الإجراء مبدئيا، وإلا فسينتشر الوباء أكثر وأكثر، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير».

منشور نقيب أطباء سوهاج