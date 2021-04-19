شكرا لقرائتكم خبر عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2021 وآخر موعد للسداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطيع الآن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2021 من خلال الدخول علي موقع الشركة المصرية للاتصالات، ومعرفة قيمة الفاتورة التى تقوم بالمحاسبة عن استهلاك شهور يناير وفبراير ومارس 2021، وذلك بعد إعلان الشركة عن موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي وفترة السماح الممنوحة لسداد الفاتورة بدون دفع غرامة، وكذلك مواعيد تحويل خط التليفون للعمل بنظام الاستقبال، وأيضًا موعد فرض الغرامة علي العملاء المتقاعسين عن سداد قيمة الفاتورة مع رفع الخط من الخدمة مؤقتًا.

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 إبريل 2021.

تمنح الشركة مدة شهر سماح للسداد تنتهي يوم 14 مايو 2021.

موعد تحويل خط الأرضي للعمل بنظام الاستقبال يوم 15 مايو 2021.

تنتهي فترة السماح باستقبال المكالمات عبر خط التليفون في يوم 14 يونيو 2021.

تقوم المصرية للاتصالات برفع الخط من الخدمة مؤقتًا اعتبارًا من يوم 15 يونيو 2021، وفرض غرامة تأخير على العملاء غير المسددين.

ننصح بمعرفة طرق سداد الفاتورة المتاحة من الشركة المصرية للاتصالات، وعددها 12 طريقة مختلفة وموجودة فى آخر هذا الموضوع قبل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وذلك لتجنب الزحام على مراكز الشركة تجنبًا للزحام بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.

يتطلب الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون إدخال كود المحافظة وأيضًا رقم التليفون من خلال الضغط هــنــــــــــا ، وتستطيع أيضًا عن طريق الاتصال برقم دليل التليفونات «140» من التليفون الأرضي معرفة فاتورة التليفون الأرضي .

توجد 11 طريقة يمكن من خلالها سداد فاتورة التليفون الأرضي، إلي جانب السنترالات التابعة للشركة:

سنترالات ومراكز الشركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات)

خدمة فورى.

الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE .

خدمة مصاري.

مكاتب البريد.

خدمة سداد.

خدمة أمان.

ماكينات الصراف الآلي التابعة لبنكي الأهلي المصري وCIB .

خدمة Bee .

خدمة فودافون كاش.

خدمة خدماتي.

خدمة ممكن.

باقات التليفون المنزلي من شركة WE

يمكن الاشتراك فى باقات التليفون المنزلي المقدمة من الشركة المصرية للإتصالات وعددها 3 مختلفة وذلك عن طريق الاتصال بالرقم المختصر 111 أو عبرمن خلال فروع شركة WE ، وهذه الباقات وهي:

باقة WE أرضي 20: سعر الباقة 20 جنيهًا شهريًا أو 60 جنيهًا كل 3 شهور، وتقدم 120 دقيقة للاتصال بالتليفون الأرضي شهريًا مع خدمة إظهار الرقم مجانًا.

باقة WE أرضي 35: سعر الباقة 35 جنيهًا شهريًا، وتقدم 2500 دقيقة للتليفون الأرضي أو المحمول لشبكة WE، وكذلك 1000 دقيقة للمحافظات وخدمة اظهار رقم الطالب وخدمة التتبع.

باقة WE أرضي 65:

سعر الباقة 65 جنيهًا شهريًا، وتقدم 2500 دقيقة للتليفون الأرضي أو شبكة محمول WE، وألف دقيقة للمحافظات و250 دقيقة أخري لشبكات المحمول الأخري وهي اتصالات وأورانج وفودافون، كما تقدم أيضًا خدمة اظهار رقم الطالب وخدمة التتبع.

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