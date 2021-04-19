إزالة 223 حالة تعد على نهر النيل في محافظة بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية

وتبين من التقرير الذي أعده المهندس أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تم الأحد إزالة 8 حالات تعد على مساحة 2300 متر بدائرة مركز ومدينة بني سويف ، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل إلى 223 حالة تعد على إجمالى مساحة 73ألف و300 متراً مربعاً، وذلك منذ بدء الحملة وحتى أمس الأحد.

وأشار أحمد إبراهيم مديرالأملاك إلى أن الموجة 17 تنفذها الإدارة العامة لتطوير وحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملات قد بدأت 20 مارس الماضى وتسمر لمدة 3 أشهر، بهدف إزالة التعديات على نهر النيل والجزر النيلية بنطاق المراكز المطلة على النيل بالمحافظة، منوهاً عن تكليفات المحافظ للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بالإبلاغ الفوري عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.