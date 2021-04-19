شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن تعديل نظام الثانوية العامة الجديد؟ (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت جلسة مجلس الشيوخ اليوم الإثنين، مناقشة مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة والخاص بنظام الثانوية العامة الجديد، وشهدت الجلسة مناقشات بين الرفض ودفاع الوزير طارق شوقي، وزير التربية والتعليم.

ولكن ماذا تعرف عن قانون التعليم المثار تحت قبة مجلس الشيوخ والخاص بنظام الثانوية العامة؟

التعديلات تستهدف تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة، ليصبح بنظام الثلاث سنوات، ويحتسب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاث.

ويتيح مشروع القانون للطالب بأن يقوم بأداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونياً من خلال نظام التابلت، وبموجب هذا القانون سيحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط دون رسوم والباقي برسوم، دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحانات أكثر من مرة.

ويسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل سداد رسوم لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة.

ورأت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن هذا المشروع يمثل عبئًا على شريحة كبيرة من المجتمع لما يشوبه من عدم الدستورية، في الوقت الذي أبدى فيه ممثل وزارة التعليم في اجتماع اللجنة ما يفيد برغبة الوزارة في عقد امتحانات لتحسين المجموع يدخلها الطلبة الراغبون في تحسين درجاتهم لعدد من المرات بعد موافقة الوزير، وهذا النص بهذا الشكل يتيح ذلك، إلا أن لجنة التعليم رأت أن هذا الأمر يثير شبهة عدم دستورية، إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو «مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ۱۹ من الدستور، من ناحية، ومن ناحية أخرى يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين» المنصوص عليه في المادة 9 من الدستور.

وجاءت أبرز تصريحات طارق شوقي وزير التربية والتعليم، خلال جلسة اليوم أن «مجانية التعليم ضاعت من زمان هناك 85% ينجحوا بالغش مش جايين يتعلموا جايين يأخذوا شهادة»، وتابع: «النظام التراكمي موجود في العالم كله وأخذنا به حتى لا تكون الثانوية العامة بعبع، ونحاول تفكيك بلوة الثانوية العامة ونكافئ الطالب المجتهد على جهد 3 سنوات لا نطلب سوى تحطيم صنم االثانوية العامة.»

وتابع: «هاتوا واحد جايب 97% في الإعدادية واعملوا له امتحان عادل شوفوا هيجيب كام.. التعديلات المطروحة جزء صغير من قانون التعليم وليست وليدة اللحظة».