شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح : «لعبة نيوتن» يجسد واقع الكثير من الأسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان محمد ممدوح، إن مسلسل لعبة نيوتن الذي ينافس في سباق دراما رمضان حاليا، يجسد واقع الكثير من الأسر خاصة الجديدة، والتي تحلم بتحقيق أهدافها في اسرع وقت ممكن حتى لو عن طريق المغامرة بالسفر إلى خارج البلاد.

وأضاف ممدوح، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن شخصية حازم التي يقدمها هو رجل عادي لديه أحلامه البسيطة مع زوجته المهندسة الزراعية هنا، ويطمحان لتحسين أوضاعهما المعيشية، فيقومان بالإعداد لمشروع ويعملان معا على تطويره، وبالفعل حققا نجاحا مقبولا، لكن الطموح الكبير دفعهما للمغامرة بسفر الزوجة إلى الولايات المتحدة للولادة وحصول الابن على الجنسية الأمريكية.

ورأى أن نموذج شخصية حازم موجود بقوة في مجتمعنا المصري والعربي، فهو شخص يريد تحقيق طموحاته على الرغم من إمكاناته المتواضعة، في ظل مشكلة عائلية يعيشها مع زوجته.

وأكد أن العمل يرصد مشاكل اجتماعية تحدث في معظم البيوت، بعضها قد يكون عبارة عن مشكلات صغيرة يَسكت عنها الزوجان فتكبر مع الوقت لتصل إلى أبعد الحدود. وفي السياق ذاته، أشاد محمد ممدوح، بالتعاون الأول مع تامر محسن، واصفا إياه بالمخرج شديد الحساسية، معتبرا أن أعماله تشكل حالة خاصة قائمة بذاتها.

كما أعرب ممدوح عن سعادته بـالتعامل مع منى زكي للمرة الأولى، مضيفا: «هي ممثلة ذكية وقديرة تنتقي أعمالها بعناية شديدة، وترجح دائما كفة النوعية على الكمية وذلك انطلاقا من احترامها لجمهورها ومحبتها له.