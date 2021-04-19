شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر رسمية: انتظام حركة القطارات بشكل كامل صباح الغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر رسمية أنه من المخطط أن تنتظم حركة القطارات بشكل كامل مرة أخرى اعتبارًا من صباح غدا الثلاثاء وذلك بعد أن تم رفع آثار الحادث والعربات التي انقلت في منطقة سندنهور التابعة لمحافظة القليوبية والتي أسفرت عن مصر ١١ شخصا و١٠٩ مصاب.

من ناحية أخرى، أشرف الفريق كامل الوزير، وزير النقل على عمليات رفع العربات الاربع التي انقلبت وتغيير السكة والقضبان حتى تعود حركة القطارات مرة أخرى بشكل طبيعي.

وشدد الوزير بالاستعانة بكل المعدات والأوناش لسرعة رفع اثار الحادث وعودة حركة القطارات المتوقفة في جميع قطارات الوجه البحري مع القاهرة.

في الوقت الذي بدأت اللجنة الفنية التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيلها في مهام عملها في موقع الحادث أو مع الفنيين في السكة الحديد. وذلك لتقديم الرأي الفني للنيابة العامة التي قامت بمعاينة الحادث وبدء التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

وشهدت محطات القطارات مشادات بين الركاب ومنافذ بيع التذاكر وذلك بسبب رفض السكة الحديد استرجاع التذاكر وذلك عقب إلغاء الرحلات وذلك لعدم وجود تعليمات بذلك، وذلك قبل أن تصدر تعليمات من إدارة التشغيل بالسماح للركاب بارجاع التذاكر.