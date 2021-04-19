شكرا لقرائتكم خبر عن 10 قوافل طبية للكشف على عيون المواطنين بقرى «حياة كريمة» في الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة وبالتعاون مع جامعة طنطا، سوف تنظم 10 قوافل طبية موسعة للكشف على عيون الأهالي بقرى مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، وسوف يتم إجراء 500 عملية جراحة عيون بالمجان تماما للمرضى ممن وقع عليهم الكشف في القوافل

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية توقيع بروتوكول تعاون ما بين جامعة طنطا، وصناع الخير، وأوركيديا للصناعات الدوائية، وتحت رعاية طارق رحمي محافظ الغربية، وبحضور الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب.

وأكد زمزم، أن بروتوكول التعاون يتضمن اهداء صناع الخير واوركيديا لأحدث جهاز ميكروسكوب جراحي لأقسام الرمد بمستشفى الجامعة، ويهدف ايضا الى دعم المبادرات الرئاسية الرائدة وفى القلب منها مبادرة الرئيس " حياة كريمة "، وسوف يتم إطلاق القوافل في القرى التي تم تحديدها من قبل مبادرة حياة كريمة وهي قرى مركز زفتى.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير سبق لها ونظمت عدد من القوافل ضمن مبادرتها "اطمن على نفسك" لمحاربة فيروس سي جابت خلالها معظم قري الغربية ومكنت أكثر من ٢٠٠ ألف من سكان هذه القري من اكتشاف اصابتهم بفيروس من عدمه ودعم أكثر من ١٥ الف منهم في الحصول على العلاج بالتنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة وقامت صناع الخير بتسليم عدد من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لعدد من الاسر الغير قادره في نطاق محافظه الغربية، وتعاونت مع صندوق تحيا مصر في توزيع عدد كبير من المساعدات الغذائية علي الاسر المستحقة، وقامت بتنظيم العديد من القوافل للكشف على العيون وصرف الأدوية اللازمة وعمل النظارات الطبية وعمل العمليات المختلفة ضمن مبادرة عنيك في عنينا، وقامت المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بدفع مبلغ جديه التصالح لعدد كبير من الحالات الأشد احتياجا في قري المحافظة مختلفة.