شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى تأسيس جامع الأزهر .. قصة صرح عالمي بدأ في العصر الفاطمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل 1081 عام هجري من اليوم الاثنين، وبعد عام واحد من تأسيس مدينة القاهرة، أسس جوهر الصقلي، قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله أول الخلفاء الفاطميين في مصر، جامع الأزهر بغرض نشر المذهب الشيعي، ليتحول مع مرور الوقت إلى منارة الإسلام وقبلة للعلم يقصدها المريدين من طلب العلم، وأقدم جامعة عالمية، وحاملًا لراية الدين والوطنية وأيقونة للحضارة الإسلامية ومنبرًا للدعوة.

جامع الأزهر ليس فقط قبلة العلم ومنارة للحضارة الإسلامية أو مسجد أثري عريق، بل هو أيقونة من أيقونات القاهرة، وأحد أهم الأماكن التي يرتبط بها المصريين في علاقة روحانية يشهد عليها شارع الأزهر في المناسبات الدينية، لا سيما شهر رمضان الكريم.

نشأة جامع الأزهر

خلال 27 شهرًا انتهى جوهر الصقلي من بناء جامع الأزهر، حيث بدأ في بنائه عام 359 هـ، وتم افتتاحه للصلاة عام 361 هـ، الموافق 972 م، في يوم الجمعة، وسمي بجامع الأزهر نسبة إلى السيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجة الإمام علي بن أبي طالب، التي ينتسب إليها الفاطميون على الأرجح.

الأزهر الشريف عبر العصور

انتهت علاقة الأزهر بالمذهب الشيعي كونه منبرًا لنشره بنهاية العصر الفاطمي في مصر على يد الناصر صلاح الدين الأيوبي، وإعادة مصر للمذهب السني مرة أخرى، حيث تم تعطيل إقامة صلاة الجمعة به، كما تم إنشاء مدارس تابعة للمذهب السني لتدخل في منافسة مع الأزهر بنشر الرسالة العلمية السنية.

وبحلول العصر المملوك، شهد جامع الأزهر تحولًا كبيرًا واستأثر بالزعامة الدينية والعلمية، حيث استرد رونقه بإعادة السلاطين المماليك الوضع كما كان عليه، فبدأت إقامة صلاة الجمعة بداخله مرة أخرى كما الأزهر إلى نشاطه العلمي وتحت راية السنة هذه المرة.

وبعد سقوط بغداد في الشرق وتصدع الحكم الإسلامي في الأندلس وشمال أفريقيا، أصبحت آمال المسلمين متعلقة في رقبة الأزهر، لذا تولى الأزهر مهمته العلمية والدينية حتى أصبح جامعة إسلامية كبرى يقصدها طلاب العلم وعلماء الدين الإسلامي من كل مكان، حتى أنه أصبح المركز الرئيسي للدراسات السنية ليس في مصر فقط ولكن في العالم الإسلامي كله.

أما في ظل الحكم العثماني وعلى مدار ثلاثة قرون، استطاع جامع الأزهر الاحتفاظ بقوته، وكان يؤدي رسالته بقوة في الاتجاهين الديني والعلمي باللغة العربية، وزادت قوته وتعمقت في مصر حتى استطاع أن يحافظ على الهوية والطابع العربي لمصر طول فترة الحكم العثماني، كما احتفظ بكونه قبلة تستقبل طلاب العلم من شتى بقاع العالم، واستمر في قوته خلال هذه العصر حتى ظهر منصب شيخ الأزهر.

العلم رفيق الأزهر

الأزهر يعد أقدم جامعة متكاملة الأركان في العالم إذ لم تكن العملية التعليمية تسير عبثًا بل وفقًا لمنهج محدد كان يضم هيئة تدريس متكاملة وكتب دراسية في مختلف التخصصات ومكتبة عامة وسكن جامعي مجاني للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى أنه كان يتضمن يوم دراسي يبدأ بعد صلاة الفجر وينتهي بعد صلاة العشاء.

انقسمت مراحل التعليم في الأزهر إلى المرحلة الأولى التي تتضمن تدريس الكتب ذات المحتوى السلس على يد مجموعة من الأساتذة الصغار، والمرحلة الثانية التي تتناول تدريس الكتب متوسطة السهولة يشرحها للطلبة مجموعة من الأساتذة الأكثر كفاءة، والمرحلة الثالثة والتي يبدأ خلالها تدريس المناهج الصعبة التي يتولى شرحها نخبة من الأساتذة.

ويحيي الأزهر الشريف، اليوم، ذكرى مرور 1081 عامًا هجريًا على تأسيس الجامع الأزهر الشريف، والتي توافق السابع من شهر رمضان من كل عام، بالجامع الأزهر، وذلك بحضور عدد من علماء الأزهر وقياداته.