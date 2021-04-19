شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة توزع الآلاف من الحصص الغذائية المجانية في المناطق الأكثر احتياجًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتعبئة وتجهيز حصص مجانية والقيام بتوزيعها فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، وذلك للمساهمة فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا بتوزيع الآلاف من الحصص الغذائية المجانية بمناسبة شهر رمضان المعظم وبالتزامن مع إلغاء إقامة الموائد الرمضانية للالتزام بالإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا

وحرصت القوات المسلحة على الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف من خلال هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة لتقديمها إلى أبناء القرى والتجمعات السكانية لتلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية، حيث تم توزيع الحصص بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لضمان وصولها إلى مستحقيها بالمحافظات التى تقع فى نطاق مسؤولية الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

وشهدت نقاط التوزيع إقبالاً كبيراً للحصول على العبوات التى تم طرحها مجاناً مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية خلال عملية التوزيع للحفاظ على سلامة المواطنين .

يأتى ذلك انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كل الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المعظم .

القوات المسلحة تساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين فى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً بتوزيع آلالآف من الحصص الغذائية المجانية بمناسبة حلول شهر رمضان

القوات المسلحة تساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين فى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً بتوزيع آلالآف من الحصص الغذائية المجانية بمناسبة حلول شهر رمضان

القوات المسلحة تساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين فى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً بتوزيع آلالآف من الحصص الغذائية المجانية بمناسبة حلول شهر رمضان

القوات المسلحة تساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين فى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً بتوزيع آلالآف من الحصص الغذائية المجانية بمناسبة حلول شهر رمضان

القوات المسلحة تساهم فى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين فى القرى والمناطق الأكثر إحتياجاً بتوزيع آلالآف من الحصص الغذائية المجانية بمناسبة حلول شهر رمضان