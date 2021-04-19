شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تؤكد انتظام صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعىُ، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من عن شهر أبريل الجارى، حيث اشارت إلى انتظام الصرف اليوم الإثنين وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

على جانب آخر، تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات شهر أبريل الجارىً لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.



وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضًا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارا من اليوم الأول من الشهر.