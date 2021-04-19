شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح الجمع بين حافز الصفوف الأولى والتربية الخاصة للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى خطاب لها تم إرساله للمديريات التعليمية، جواز الجمع بين حافز رياض الأطفال والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائي وحافز التربية الخاصة 55% وحافز الدمج 25%.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت خطابًا للمديريات التعليمية علي مستوي الجمهورية، بشأن مجموعة من الضوابط التنظيمية للعملية التعليمية؛ حفاظًا على صحة أبنائها الطلاب بمختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والكيانات التعليمية بصفة عامة، والحد من انتشار فيروس كورونا بصفة خاصة.

وأوضحت الوزارة فى خطابها الآتى:

ـ يكون حضور الطلاب بجميع نوعيات المدارس اختياريا بعد موافاة ولى الأمر للمدرسة برغبته فى عدم حضور الطالب.

ـ لا تزيد عدد الأيام المقررة لحضور الطلاب بكل صف دراسى عن ثلاثة أيام على الأكثر أسبوعيًا، وذلك بجميع نوعيات المدارس على أن يتم استكمال تدريس المناهج الدراسية باستخدام الوسائل التكنولوجية.

ـ التنبيه على جميع المدارس بتنفيذ الجداول التبادلية بين الصفوف لتقليل تواجد الطلاب بالمدرسة.

ـ الالتزام بآليات تقييم الطلاب وتنفيذ الامتحانات، وفقًا للكتب الدورية.

وعلى جانب آخر وجهت الوزارة فى خطابها بتشكيل لجان لمتابعة الآتى:

ـ تعهد جميع المدارس والكيانات التعليمية (المقيد بها طلاب مصريين) بتدريس مواد الهوية القومية (اللغة العربية، التربية الدينية، التربية الوطنية، الدراسات الاجتماعية) ويتم تقييم الطلاب فيها وفًقًا لما جاء بالكتب الدورية المنظمة لها.

ـ التزام جميع المدارس بما فيها الدولية بتحية العلم وأداء النشيد الوطنى المصرى ويتم تشكيل لجان للتأكد من تنفيذ ذلك ومن يخالف يتعرض للمساءلة القانونية.

ـ تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتخاذ الاجراءات عند ظهور أى حالات مرضية، واتباع قواعد الغلق المنصوص عليها سلفًا.

ـ تعهد المدارس الدولية والكيانات التعليمية بتدريس المناهج الدراسية المعتمدة من قبل الوزارة، ورصد أى مخالفات لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.