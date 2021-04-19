شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتابع نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومنظومة حضانات الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية لتخطيط العمرانى، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة نشاط مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومنظومة حضانات الأطفال، وكذلك النشاط الخيرى لصندوق تحيا مصر".