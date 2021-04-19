"الأمن العام": ضبط فحام بتهمة قتل صاحب مزرعة لسرقة 42 ألف جنيه في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط فحام قتل صاحب مزرعة، وشريكه لسرقة 42 ألف جنيه بالمنيا.

تلقى مركز العدوة بلاغًا من بعض الأهالي بالعثور على جثتين مالك مزرعة -وشريكه بمشاية داخل المزرعة واحتراق سيارة ربع نقل.

وأسفرت الجهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة أمن المنيا عن أن وراء ارتكاب الواقعة 32 سنة فحام مقيم دائرة المركز.

وباستهدافه بمأمورية برئاسة القطاع أمكن ضبطه، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وأضاف بقيامه بإيهام المجني عليهما بشراء بعض رؤوس الماشية لصالحهما من أحد معارفه.

وبتاريخ الواقعة عقد العزم على التخلص منهما للاستيلاء على المبلغ المالي فقام بشراء علبة عصير "لتر" ودس بها سم وجلس معهما وعقب تناولهما العصير فقدوا الوعي فقام بالإجهاز على مالك المزرعة ببلوك حجري على رأسه حتى فارق الحياة، وأضرم النيران بالسيارة ملك الأول فامتدت النيران للمجني عليه الثاني وتوفـي واستولي من الثاني على (42600 جنيه، هاتفه المحمول.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.