شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تناقش خطة العمل المشترك في مشروع 1500 قرية ضمن حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الاثنين، مع آية عمر محمد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة وندا محمد يحيي رئيس قطاع التنمية المتكاملة، في حضور عدد من قيادات وزارة الثقافة لمناقشة خطة العمل المشترك في مشروع 1500 قرية الذي يقام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وخلال الاجتماع اطلعت وزيرة الثقافة على بعض الدراسات والبيانات الخاصة بمبادرة حياة كريمة في القرى المستهدف تنفيذ مجموعة من المشروعات الثقافية بها .

وأكدت «عبدالدايم» أن مبادرة حياة كريمة تعكس اهتمام الدولة بابناءها في مختلف ربوع مصر، مشيرة انها احدى الخطوات التي تساهم في التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى.

وأضافت أنه جاري إعداد مجموعة من المشروعات الفنية والثقافية والمعرفية المتنوعة الهادفة إلى إحياء وتعزيز الهوية المصرية ودعم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافي إلى كافة انحاء الوطن منها كشك الكتاب- المسارح المتنقلة- حكاية شارع- عاش هنا- ابدأ حلمك ومسرح المواجهة والتجوال إلى جانب افتتاح فصول للموهوبين من طلاب المدارس لاكتشاف وتبنى النابغين منهم ورعايتهم .