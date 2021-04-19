شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يكرم عاملين نظافة ومشرف منطقة حي المصالح لإخلاصهم في العمل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاثنين عاملين نظافة ومشرف منطقة حي المصالح بوسط مدينة قنا تقديرا لمجهوداتهم في نظافة شوارع المدينة واظهارها بالشكل اللائق، وذلك في حضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة وأشرف أنور القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قنا

وقدم «الداودى» الشكر لهم على إظهارهم المحافظة بالشكل المشرف ومنع تراكم القمامة فى العديد من المناطق، مشيرا إلى أن العامل هو من يبنى الوطن ودوره من أهم الأدوار داخل المجتمع، معربا عن تقديره لعمال النظافة ودورهم الرئيسي في إظهار المحافظة بالمظهر اللائق، مؤكدا أنهم الركيزة الأساسية في مختلف القطاعات على مستوى المحافظة.

وأضاف محافظ قنا أن عمال النظافة هم جنود مجهولين، ومنوط بهم تنظيف الشوارع، وتلك المهنة شاقة وتتطلب من العاملين صبر ومجهود كبير، ولفت إلى أن أبسط الحقوق لهم هو دعوتهم وتكريمهم، موضحا انه خلال جولته بمدينة قنا مساء أمس لاحظ مستوي النظافة المتميز بمنطقة حي المصالح بوسط المدينة فقرر تكريم القائمين علي نظافة المنطقة وذلك من منطلق حرص المحافظة على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، داعيًا الجميع أن يحذوا حذوهم لبناء مصر التي نحلم بها.

وشمل التكريم منح شهادات تقدير ومكافأة مالية لكلا من سباقي حسين مشرف النظافة بحي المصالح بمنطقة حوض ١٠ و سعودي محمد وشعبان محمود عامليّ النظافة

ومن جانبهم عبر عمال النظافة عن سعادتهم بلقاء محافظ الإقليم الذي قابلهم بترحيب شديد.

تكريم عاملين نظافة بقنا

تكريم عاملين نظافة بقنا

تكريم عاملين نظافة بقنا