شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوجه إدارة التفتيش بتكثيف حملات متابعة تطبيق إجراءات كورونا الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأثنين، اجتماعًا مع لجان التفتيش والمتابعة بمحافظة بورسعيد، لمتابعة الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الأحياء للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ بورسعيد إدارة التفتيش والمتابعة بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المقاهى والكافتيريات بالمحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد خاصة خلال هذه المرحلة الحرجة التي تشهد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا ونظرًا للتجمعات التي يشهدها شهر رمضان والذى تتطلب مزيد من الإجراءات الاحترازية واستمرار الحملات الرقابية على الأسواق للحد من التجمعات والتكدس في الأسواق .

وشدد المحافظ على إدارة التفتيش والمتابعة باتخاذ إجراءات رادعة في حال الإخلال بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمقاهى والكافتيريات، وأكد محافظ بورسعيد أهمية وضرورة الوعى بالمرحلة الراهنة والتى تشهد الموجة الثالثة من الفيروس المستجد، وضرورة التزام المواطن بكل الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات والاذدحام خلال الأيام المقبلة والحرص على سلامة الجميع، وارتداء الكمامات ومنع الاختلاط واتخاذ كافة إجراءات السلامة والأمان في المؤسسات والأسواق ودور العبادة حتى تمر هذه المرحلة بسلام.