شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من إصلاح خط السكة الحديد في بنها بعد رفع آثار حادث قطار طوخ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت اليوم الاثنين، عمليات الإصلاح بخطي السكة الحديد في الاتجاهين في منطقة سندنهور جراء حادث إنقلاب قطار القاهرة - المنصور رقم ٩٤٩، والذي أسفر عن مصرع ١١ شخصًا وإصابة ٩٨ آخرين.

وغادرت أوناش ومعدات السكة الحديد بينما لازال مهندسي السكة الحديد في موقع الحادث في انتظار مرور أول قطار ركاب الآن.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، قد انتقلا إلى موقع الحادث، اليوم الإثنين، حيث يتم إجراء صيانة لقضبان القطار.

وأكد الفريق كامل الوزير أن العمل يتم على قدم وساق لإعادة تأهيل منطقة الحادث من خلال إحلال قضبان جديدة بدلًا من القضبان المتضررة من الحادث مؤكدًا على سرعة عودة حركة العمل.

وأشار وزير النقل خلال تواجده مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يرفض أي محاولات لإعادة الحركة بشكل جزئي، إلا بعد التأكد التام من إعادة كفاءة الخط من جديد وهو أمر يتطلب الصبر حتى تتم الأعمال على أكمل وجه، مطالبًا بضرورة توخي الحذر والدقة في هذه الأعمال، حفاظا على الأرواح، وحتى لا يصاب أي راكب بضرر مهما كان حجمه.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إن استمرار حالة الطوارئ في المحافظة على كل المستويات لإزالة آثار الحادث، ومتابعة حالة المصابين، الذين خرج عدد كبير منهم من المستشفيات، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة، خاصة أن المستشفيات كانت على قدر المسؤولية، ونجحت مستشفيات قليوب وبنها العام وبنها الجامعي وكفر شكر في الصمود أمام العدد الكبير من الوفيات والمصابين.