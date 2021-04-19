شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: ضبط وإعدام ٤٧ طن أغذية فاسدة في مصنع مواد غذائية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، قيام إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتنسيق مع مكتب الأغدية بالإدارة الصحية بأبوكبير، بإعدام أكثر من ٤٧ طن أغذية فاسدة، عبارة عن ٢٣٦ برميل بوريه تين «لوب تين» بمصنع للمواد الغذائية بأبوكبير، وذلك بعد قيام فريق مراقبة الأغذية بضبط هذه الكميات للشك في سوء التخزين، وسحب العينات اللازمة لها، وورود نتائجها المعملية غير صالحة للاستهلاك الادمي، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحضر اللازم، وتم إعدام هذه الكميات بالطرق القانونية، وتنفيذاً لقرار النيابة العامة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان، الاثنين، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدمًا الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في تلك الحملات على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.