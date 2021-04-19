شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تتحفظ على سائق القطار ومساعدة ومسؤول برج سندنهور (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة مركز بنها برئاسة المستشار عبدالله على مدير النيابة التحفظ على سائق قطار القاهرة المنصورة المنكوب الذي انقلب أمس الأحد وأسفر عنه عدد من المصابين والضحايا ومساعد السائق ومسؤول برج سندنهور وناظر محطة سندنهور واستكملت النيابة سؤالهم عن الحادث ولم تصدر أي قرارات رسمية من النيابة بشأنهم.

وصرحت النيابة بدفن الجثث التي تم التعرف عليها من بين ضحايا حادث القطار منها مستشار بهيئة قضايا الدولة وضابط ونائبة رئيس هيئة التأمين الصحي

وكان فريق النيابة استمع إلى المصابين المحجوزين من ضحايا قطار بنها الذي أسفر عن وفاة 11 شخصا، وإصابة 98 آخرين

وقال المصابين لفريق النيابة المكون من النيابة الكلية ببنها ونيابتي مركز وقسم بنها إنهم فاجئوا بأصوات اهتزازات شديدة في عربات القطار وفجأة انقلبت عربات مؤخرة القطار، فيما خرجت باقي العربات عن القضبان، كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء مناظرة الجثث وعمل تحليل DNA للجثث المجهولة، حيث إن عدد كبير من الجثث مجهولة الهوية حتى الأن، حيث استقبلت مستشفيات طوخ وبنها العام وكفر شكر، وقليوب جثث الضحايا.

كانت وزارة الصحة أعلنت عن وفاة 11 شخصًا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار طوخ وتم خروج 14 حالة من المستشفيات بعد تقديم الرعاية الطبية لهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية حيث تم الدفع بـ60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات (بنها التعليمي، قليوب التخصصى، بنها للتأمين الصحي، بنها الجامعي).