شكرا لقرائتكم خبر عن 50 نشاطا ضمن خطة رمضان للأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، دعم الجامعة الكامل للأنشطة الطلابية بخططتها الموازية خلال شهر رمضان الكريم.

و طالب «زكى» في بيان، الاثنين، طلابه بالمشاركه بالخطة الرمضانية للأنشطة الموازية واعدًا باستئناف الأنشطة وجهًا لوجه بعد إجازة عيد الفطر المبارك مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح «زكى» أن هذه الخطة الموازية جاءت مع تداعيات انتشار الموجه الثالثة وحرصا على سلامة الطلاب وجميع منتسبى الجامعة.

وفي سياق متصل، واصل الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، اجتماعاته مع منسقي الأنشطة الطلابية بالكليات بمشاركة الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية، حيث تابع شقيدف خطة العمل الموضوعه للأنشطة مشيرا إلى أنه جارى العمل حاليا لتنظيم ٥٠ نشاطا طلابيًا بالخطة الرمضانية سواء أنشطة مركزية أو على مستوى الكليات.