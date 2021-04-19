شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: إيفاد مأمورية لاستخراج بطاقة الرقم القومي لمٌسن بإحدى المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار نهج وسياسة وزارة الداخلية بالتخفيف عن المواطنين خاصة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصه قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخليه بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لأحد المواطنين مٌسن محجوز بإحدى المستشفيات بدائرة محافظة كفرالشيخ وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به وتسليمها له وهو بالمستشفى .

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة وذلك كان له دوره الإيجابي لدى المواطن الذي جعله يشعر بأن له وطن يشعر به.

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