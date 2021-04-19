شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الوادى الجديد: حصاد 165 ألف فدان وتوريد 19270 طن من القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجدي المرسى، وكيل وزارة الزراعة في الوادي الجديد، إن عملية توريد القمح مستمرة وأن كميات القمح التي تم توريدها للصوامع بالخارجة وشرق العوينات داخل المحافظة بلغت 12335 طن قمح بإجمالى 82 ألف و230 أردب قمح ، وكميات القمح التى تم توريدها خارج المحافظة بلغت 6935 طن، وإجمالي ما تم توريده داخل وخارج المحافظة 19 ألف و270 طن قمح.

وقال المرسى، ان إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح، هذا الموسم بالوادي الجديد تبلغ 254 الف فدان ، وما تم حصاده حتى الآن 165 الف فدان