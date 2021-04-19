شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف للمركز الثقافي بكفرالشيخ خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يكثف المركز الثقافى بكفرالشيخ خلال شهر رمضان من نشاطه الثقافي وذلك من خلال إحيائه ليالي الشهر الكريم بالأمسيات الثقافيه والأدبيه بمختلف أنواعها من شعر وقصه قصيره وروايات إضافة للأمسيات الأدبية

وقام المركز أمس الأحد باصطحاب مجموعة من الشباب والفتيات بزيارة ميدانية عقب تناول وجبة الفطور إلي متحف كفر الشيخ لتعريفهم بتاريخ بلادهم المشرف لزرع الإنتماء في نفوسهم وحضور محاضرة عن التراث العالمى لعبير الطحان حيث تحدثت عن مواقع التراث العالمي وهي معالم تقوم لجنة التراث العالمي في اليونسكو بترشيحها ليتم إدراجها ضمن برنامج مواقع التراث الدولية التي تديره اليونسكو وأن هذه المعالم قد تكون طبيعية، كالغابات وسلاسل الجبال، وقد تكون من صنع الإنسان، كالبنايات والمدن، وقد تكون مختلطة

وأضافت عبير الطحان في محاضرتها لقد انطلق هذا البرنامج عن طريق اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والذي تُبني خلال المؤتمر العام لليونسكو والذي عقد في 16 نوفمبر 1972 ومنذ توقيعها، فقد صادقت 189 دولة على هذه الاتفاقية.

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