شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرعاية الصحية يتفقد المقر الجديد للهيئة في العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الإثنين، المقر الجديد للهيئة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمقر في إطار جهود المسئولين وقيادات الدولة استعدادًا لانتقال الوزارات والهيئات الحكومية للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع السبكي إلى شرح من المهندس التنفيذي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومسؤولي الهيئة الهندسية عن المخطط العام للحي الحكومي وكافة مكونات مقر الهيئة ومراحل التجهيز والموقف التنفيذي للإنشاءات والتقسيمات المخططة لأماكن تواجد جميع العاملين داخل المقر، والتي تم فيها مراعاة الراحة التامة خلال عمليات الدخول والخروج بالإضافة إلى توفير الخدمات اللازمة للمقر، ومراعاة مختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية التي تراعي أساليب العمل الحكومية، واطلع السبكي على الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية لمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى عرض من قيادات الهيئة لكافة الخطوات والجهود التي تم القيام بها خلال الفترة الماضية، استعدادًا للانتقال للعاصمة الجديدة، وخاصة فيما يخص التدريب للعاملين اللذين سيتم نقلهم لبناء وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم بما يضمن تأدية أعلى مستوى كفاءة من العمل.

وفى ختام جولة الدكتور أحمد السبكي للمبنى، أشاد بالجهود التي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في متابعة تنفيذ كافة المشروعات الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيداً بجهود الدولة المصرية وجهود أبنائها من العمال في إنجاز هذا المشروع القومي العظيم، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم ومنها مصر من تداعيات فيروس كورونا.

وأكد السبكي، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نقلة حضارية كبرى سيسجلها التاريخ للقيادة السياسية للدولة المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسوف يُجني ثمارها الأجيال القادمة، وسيكون الانتقال للعاصمة الجديدة بدء عصر جديد من العمل الحكومي المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين.

وأضاف، أنه تابع خلال الفترة الماضية الإجراءات الخاصة بتقسيم موظفي هيئة الرعاية الصحية لتلقي الدورات التدريبية اللازمة من قِبل الهيئات والوزارات والجهات المعنية بالدولة، في عدة مجالات منها التحول الرقمي والبرمجة والشبكات والموارد البشرية، لضمان وجود عناصر قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 في وجود جهاز إداري كفء وفعال.

وتابع السبكي: أن الأعمال الهندسية والتشطبيات لمقر الهيئة بلغت نسبته 100%، بالإضافة إلى أنه جاري حاليًا الانتهاء من أعمال الواجهات والتشطيبات الداخلية والتجهيز المكتبي الذي سيراعى فيه النظم الحديثة فى العمل، تماشيًا مع الدرجات الوظيفية ومستهدفات العاصمة الإدارية الجديدة بتقديم نموذج متطور للعمل والخدمات الحكومية يتواكب مع أحدث نظم الإدارة العالمية الرقمية.