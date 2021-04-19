شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة السويس يتفقد قسم العزل بالمستشفى العام لمتابعة «مصابي كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، قسم العزل بالمستشفى العام لمتابعة المرضى المصابين بفيروس كورونا للتأكد من تواجد الفريق الطبي وتنفيذ البروتوكول المتفق عليه من وزارة الصحة لكل مريض وفقًا لحالته وطبقًا لتعليمات اللجنة العلمية.

وأكد «الحفناوي» في بيان، الاثنين، على الالتزام التام بإعطاء جرعات الأدوية وفقًا لمواعيدها المتفق عليها لحين تمام شفاء المريض وتأكد من تواجد كل الأدوية اللازمة طبقاً للبروتوكول والمستلزمات الطبية والتأكد من بعض المرضى على حسن المعاملة وتناول الأدوية والإشراف على الوجبات المقدمة للمرضى، وأكد أنها رسالة إنسانية في المقام الأول وإننا مسؤوليين أمام الله.

وفى سياق متصل، أكد «الحفناوي» على ضرورة إتباع أهالي المحافظة للإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات والغسيل المتكرر للأيدي وعدم التواجد في تجمعات للحفاظ على صحتنا ومنع انتشار فيروس كورونا خاصة وإننا الآن في الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد