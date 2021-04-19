شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 81 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ، إنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي و جدري الأغنام، والتي بدأت أعمالها في الثالث من شهر إبريل الجاري، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة تحصين خلال الأسبوعين الأول والثاني من الحملة بتحصين 60 ألف و 278 رأس أبقار ضد الجلد العقدي ، وتحصين 21 ألف و 233 رأس أغنام ضد جدري الأغنام، وترقيم و تسجيل 2720 رأس ماشية.

وأشار إلي أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقري بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الجلد العقدي و جدري الأغنام، لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ، ومدي خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية، لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وتيسيراً علي المواطنين أشار مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالأنتقال الي المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض ، والعمل علي زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور ألفرق الطبية علي أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة، للقضاء علي مرضي الجلد العقدي و جدري الأغنام للحفاظ علي الثروة الحيوانية.