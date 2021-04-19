شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صحة السويس يتابع تنفيذ خطط تطوير الخدمات الطبية والتدريب لهيئة التمريض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، مع فرق التمريض والجودة بمستشفى السويس العام، بحضور دكتور سامح شكري، مدير عام الشؤون العلاجية، ودكتور عبدالله سعد، مدير مستشفى السويس العام، وذلك بهدف متابعة الأداء وتنفيذ خطط تطوير الخدمات الطبية المقدمة والتدريب المستمر لهيئة التمريض

كما تم مناقشة المعوقات التي تعوق تنفيذ بعض المهام والعمل على تفاديها وجاء الاجتماع بعدد من التوصيات سوف يتم تنفيذها ومتابعتها من خلال المرور المستمر وتقييم مؤشرات قياس الأداء الفعلي لضبط ورفع كفاءة الأداء لجميع الفرق الطبية

وفي نهاية الاجتماع، طالب وكيل وزارة الصحة الجميع بتقديم المزيد من الجهد والعمل والتعاون المستمر لتطوير مستشفي السويس العام ورفع مستويات الخدمات الطبية لمواطني محافظة السويس

