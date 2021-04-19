شكرا لقرائتكم خبر عن مرور أول قطار ركاب من موقع حادث قطار طوخ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترصد «المصري اليوم» مرور أول قطار ركاب من موقع حادث قطار طوخ.

كان الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، قد تواجدا اليوم الاثنين، في موقع حادث قطار طوخ الذي وقع أمس الأحد، أثناء عملية صيانة قضبان القطار.

وطمأن الفريق كامل الوزير، خلال تواجده لليوم الثاني على التوالي في موقع الحادث، المواطنين على سرعة عودة حركة قطارات الوجه البحري، مؤكدًا أيضًا أن العمل يجري على قدم وساق لإعادة تأهيل منطقة الحادث وإحلال وتجديد القضبان الحديدية التي تضررت جراء الحادث.

وأشار الوزير خلال تواجده مع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إلى أنه يرفض أي محاولات لإعادة الحركة بشكل جزئي، إلا بعد التأكد التام من إعادة كفاءة الخط من جديد، وهو أمر يتطلب الصبر حتى تتم الأعمال على أكمل وجه، مطالبا بضرورة توخي الحذر والدقة في هذه الأعمال، حفاظا على الأرواح، وحتى لا يصاب أي راكب بضرر مهما كان حجمه.

وقال اللواء عبدالحميد الهجان خلال تواجده في موقع الحدث، إن استمرار حالة الطوارئ في المحافظة على كافة المستويات لإزالة آثار الحادث، ومتابعة حالة المصابين، الذين خرج عدد كبير منهم من المستشفيات، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة وخاصة المستشفيات كانت على قدر المسؤولية، ونجحت مستشفيات قليوب، بنها العام، بنها الجامعي، كفر شكر، في استيعاب العدد الكبير من الوفيات والمصابين.

وأشار اللواء عبدالحميد الهجان إلى أن عملية الإصلاح تتم على قدم وساق، مؤكدًا عودة حركة القطارات للعمل خلال الساعات المقبلة.