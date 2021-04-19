شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر نموذج لالتقاء الحضارات والمواقع الطبيعية الفريدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل العالم يوم 18 أبريل من كل عام بـ اليوم العالمى للتراث، وهو اليوم الذي تم إقراره من قبل منظمة اليونسكو لحماية التراث الإنساني والمواقع التراثية في جميع دول العالم من خلال إعداد التشريعات والأنظمة والسياسات العامة التي تلزم المؤسسات والأفراد بالحفاظ على المواقع التراثية وتتضمن التصنيفات التراثية نوعين، هما التراث الطبيعى، ويشمل المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية، والتراث الثقافى ويشمل الآثار والأعمال المعمارية والمجمعات العمرانية والمواقع الحضرية ذات القيمة الاستثنائية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر لديها بيئة فريدة ومميزة تجمع بين الموارد الطبيعية ومواقع التراث الطبيعي والثقافي، فهى نموذج لالتقاء الحضارات والمواقع الطبيعية الفريدة، مثل محمية وادى الحيتان الذي صنف كموقع تراث عالمى ونال إشادة تقرير تقييم مواقع الأداء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة «IUCN» لمواقع التراث الطبيعي العالمي لعام 2020، والذي يضع موقع وادي الحيتان بالفيوم كأحد مواقع التراث العالمي الجيولوجي والذي يشتهر بحفريات الحيتان التي يبلغ عمرها ٤٠ مليون عام، حيث يعد وادي الحيتان أيقونة تعكس تغير الحياة على وجه الأرض وتحول الحيتان من العيش على اليابسة إلى الانتقال للبحر.