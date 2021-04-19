شكرا لقرائتكم خبر عن صرف ٧٥٠ جنيهًا مكافأة للعاملين بجامعة قناة السويس بمناسبة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور أحمد زكي حسين متولي، رئيس جامعة قناة السويس، قرارًا بصرف مكافأة ٧٥٠ جنيهًا صافيًا لجميع العاملين الثابتين والمؤقتين والمراكز والوحدات التابعة للجامعة وجميع الكليات، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، في موعد أقصاه ٨ مايو المقبل.

وأوضح رئيس الجامعة في بيان له، الاثنين، أن قرار صرف المكافأة تم اتخاذه تيسيرًا على العاملين بالجامعة وإعانة لهم على أعباء المعيشة، لإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى أسرهم، وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة العملية التعليمية بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة والارتقاء به.

وتابعت السيدة هدى فرج، أمين عام الجامعة، أنه سيتم صرف مكافأة الامتحانات عن الثلاثة أشهر الماضية في موعد أقصاه ٢٩ أبريل الحالي، على أن تصرف المرتبات في موعدها ٢٧ أبريل.