شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ استثمار: تطوير العشوائيات يصب في رفع مستوى معيشة المواطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن ارتفاع النمو الاقتصادي للبلاد من شأنه أن ينعكس على ارتفاع الدخل العام للدولة أو دخل الأسرة بشكل خاص.

وأضاف «إبراهيم»، خلال حواره عبر تطبيق زوم مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أزمة كورونا أقر مبادرة تقدر بـ100 مليون جنيه، لدعم ومساندة الفئات التي تأثرت بشدة خلال أزمة كورونا، وتم تقديم اعانة للعمالة الموسمية، وهذا الأمر ساهم في دفع معدل النمو الاقتصادي، خاصة وأن هذه الأموال ضُخت في شراء السلع والاقتصاد؛ مما زاد من سرعة عجلة النمو الاقتصادي.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة تعمل على تطوير العشوائيات بصورة كبيرة للغاية، وهذا يصب في رفع مستوى معيشة المواطن المصري.

وذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي زاد من قدرة الدولة على التعامل مع أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن مبادرة الرئيس لدعم المشروعات بـ100 مليار جنيه خلال ازمة كورونا أمر كان مستحيلا قبل تطبيق الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف «إبراهيم»، أن الدولة استطاعت أن تقوم بإعداد نمو اقتصادي جيد، ينعكس على الجميع، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي ينعكس على معظم فئات المجتمع خلال الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية كانت تواجه مشاكل كبيرة في كل القطاعات منذ 6 سنوات، سواء في قطاع الكهرباء أو مياه الشرب والصرف الصحي أو قطاع التعليم، ولكن من خلال التعامل مع هذه المشاكل استطاعت أن توفر الدولة احتياجات الشعب من الكهرباء، وأصبح لدينا فائض للتصدير.