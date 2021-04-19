شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يستعرض في اجتماع موسع نسب تنفيذ المشروعات في مبادرة حياة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الاثنين، إن المحافظة سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقِدَ اليوم الاثنين، لمناقشة تطوير قريتي نهطاي وتفهنا العزب ضمن أعمال المبادرة الرئاسية.

وأكد محافظ الغربية أن الدولة اختارت قريتين من ضمن ٥٤ قرية بمركز زفتى لتكونا نموذجًا لباقي القرى حيث سيتم إنهاء أعمال البنية التحتية في يونيو المقبل تمهيدًا لتنفيذ باقي الأعمال، كما أكد المحافظ أنه في ما يخص «سكن كريم» فقد تم عمل حصر للفئات المستهدفة في القريتين من خلال اللجان الفنية المختصة وفقًا لمعايير الاستحقاق طبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بتوفير سكن مناسب للأسر الأولى بالرعاية.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ نسب تنفيذ مشروعات (سكن كريم، تبطين الترع، توصيل الغاز، إدخال مياه الشرب والصرف الصحي،توصيل الكهرباء، الرصف، الاتصالات، الصحة، التضامن الاجتماعي والطب البيطري) إلى جانب إنشاء مجمع متكامل للخدمات يشمل (التضامن، البريد، السجل المدني، مركز تكنولوجي، الوحدة المحلية، الوحدة الزراعية).

وفيما يخص التمكين الاقتصادي، فقد أكد المحافظ على ضرورة التواصل مع أصحاب المشروعات وتشجيعهم لإنشاء مشاريع وورش صناعية تعمل على دعم المواطن اقتصاديًا في القريتين، إلى جانب استمرار القوافل (الطبية، الاجتماعية، الرياضية والتعليمية) لتغطية جانب التنمية البشرية إلى جانب الأعمال السابقة.

يُذْكَر أن محافظة الغربية تقوم بتنفيذ ١٥٦٣ مشروع داخل ٥٤ قرية و٨٨ تابع بمركز زفتى بتكلفة ٤.٥ مليار جنيه لخدمة ٥٩٩ ألف نسمة.