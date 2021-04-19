شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين أكثر من 1.3 مليون رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، والتي بدأت يوم 3 أبريل 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين مليون و315 ألفا و641 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بينهم «مليون و9 آلاف و222 رأس أبقار، 270 ألفا و491 رأس أغنام، 35 ألفا و928 رأس ماعز» حتى 16 أبريل 2021.