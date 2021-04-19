شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غير مستقر لليوم الثاني على التوالي في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد محافظة الوادي الجديد لليوم الثاني على التوالي عدم إستقرار فى الطقس، فى ظل وجود رياح ترابية خفيفة، وظهور سحب كثيفة وارتفاع فى درجات الحرارة والرطوبة الأمر الذي ينذر بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

وتنفذ الأجهزة الأمنية عدة اكمنة بالطرق السريعة وإسداء النصح للسائقين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وتخفيف حركة الإنتقال قدر المستطاع لحين إستقرار الأحوال الجوية، وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المتابعة المستمرة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز وذلك لضمان السيطرة والتحرك الفورى في حال وقوع حوادث أو كوارث جراء عدم استقرار الطقس بجانب المتابعة المستمرة خلال شهر رمضان المعظم، وتواصل المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف رفع حالة الطوارئ تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها من الكوارث نتيجة الطقس الغير مستقر، في ظل أن توقعات الطقس أشارت الى نشاط الرياح بأقصى غرب البلاد وبعضها مثير للرمال والأتربة وأنه هناك توقعات لسقوط الأمطار على العديد من المناطق.