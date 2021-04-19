شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحسن حالاتهم .. خروج 37 مصابًا في حادث قطار طوخ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، جولاته التفقدية لمصابي حادث قطار طوخ بالمستشفى الجامعي، لليوم الثاني على التوالي.

رافقه خلال الجولة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

واطمأن الجيزاوي ونائبه على الحالات الصحية لمصابي الحادث، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة ومتابعة الحالات المصابة على مدار الساعة، فضلا عن تخصيص مكتب لخدمة المواطنين وذوي الحالات المصابة في الحادث.

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إن جميع المصابين الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى الجامعى حالاتهم مستقرة ومطمئنة، حيث غادر المستشفى 37 حالة بعد تحسن صحتهم من إجمالي 65 حالة تم استقبالها في الحادث أمس.

يذكر أن جامعة بنها رفعت حالة الطوارئ بمستشفيات بنها الجامعية فور وقوع الحادث، حيث تم استدعاء جميع الأطقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في مختلف التخصصات الطبية وأطقم التمريض، بالإضافة إلى توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية والمحاليل وأكياس الدم ومشتقاته.

قيادات جامعة بنها تطمئن على حالة المصابين بالمستشفى الجامعي