شكرا لقرائتكم خبر عن المولات 11 مساء والمطاعم الواحدة صباحًا.. تعرف على المواعيد الصيفية لغلق المحال بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الإسكندرية، المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم ومحطات الوقود، وفقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس الوزراء، فيما شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على ضرورة تطبيق قرار وزارة التنمية المحلية، بشأن المواعيد الصيفية الجديدة لغلق وفتح المحلات والمطاعم.

وأكد «الشريف» على ضرورة التنسيق المستمر مع مديرية الأمن وكل الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد فتح وغلق المحلات الجديدة، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كل المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها، وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم

وقال إن غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية جاهزة على مدار 24 ساعة للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الصيفية، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وجاءت المواعيد الصيفية الجديدة كالتالي: