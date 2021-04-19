شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط بسكويت ولحوم مصنعة داخل مخزن مواد غذائية دون ترخيص بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين، من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة المحال التجارية والمخابز والمصانع، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إدارة تموين العاشر من رمضان شنت حملات تفتيشية ورقابية أسفرت جهودها عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مخازن بيع المواد الغذائية بالجملة، لقيامه بإدارة النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية وتم التحفظ على ١٥ كرتونة بسكويت، بكل كرتونة ٢٠ علبة، و٥ كرتونة لحوم مصنعة لانشون بإجمالي وزن ١٠٠كيلو جرام على ذمة المحضر.

كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب الأنشطة التجارية لقيامه ببيع سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي للسجائر، وكذلك تحرير ٣ محاضر جنح ضد أحد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير محضرين ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية