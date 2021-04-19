شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 3500 شنطة رمضانية للأسر الأولى بالرعاية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن مؤسسة التكافل الاجتماعى ستقوم بتوزيع وإهداء 3500 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان والتي تصل تكلفتها لنحو نصف مليون جنيه، ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية شكره لهذه المبادرة من مؤسسة التكافل الاجتماعى والتي تعكس روح التلاحم والمشاركة المجتمعية الإيجابية والجادة والتي تتواكب مع المساعدات المختلفة التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمستثمرين، بالإضافة إلى الجهات الحكومية.

وأوضح أن ذلك يتوازى أيضاً مع ما يتم تقديمه من خدمات إنسانية جليلة لمبادرة «الناس لبعضهم» من خلال مساهمة مختلف أبناء المجتمع الأسوانى لتقديم المساعدات المالية والعينية للأسر الأكثر احتياجاً حيث تم تكليف الجهات المعنية بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعى لتصل لأكبر عدد ممكن تأكيداً لمبدأ النزاهة والشفافية في التوزيع على المستحقين بالقرى والمدن.