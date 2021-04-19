شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ أبناء شمال سيناء بمناسبة العيد القومي للمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم، برقية تهنئة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، هنأه خلالها وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والذي يوافق الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري.

وقال رئيس الوزراء في برقية التهنئة: «يسرني أن أبعث إليكم وإلى أبناء محافظة شمال سيناء أخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وإني إذ أنتهز هذه المناسبة، أرجو لكم ولأبناء المحافظة دوام التوفيق والسداد لما فيه خير وازدهار مصرنا الغالية».

وأعرب محافظ شمال سيناء عن عميق شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء بالنيابة عن أبناء المحافظة والقيادات التنفيذية والشعبية على التهنئة الكريمة بمناسبة العيد القومي لمحافظة شمال سيناء.