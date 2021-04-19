شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 3 حالات إيجابية و9 حالات شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم، عدد 3 حالات ايجابية و9 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل 3 حالات إيجابية بفيروس كورونا ليصل عدد الحالات الإيجابية إلى 375 حالة، بجانب تسجيل 9 حالات شفاء لترتفع إلى 2194 حالة شفاء منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى أن عدد حالات الوفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد بالمحافظة يبلغ 140 حالة منذ بداية الجائحة، لافتًا إلى وجود 12 حالة تحت الحجز بالمستشفيات ووجود 138 حالة أخرى تحت العزل المنزلي للاشتباه في إصابتها بالفيروس.