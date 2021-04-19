شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغار: جميع لقاحات كورونا آمنة ولا خوف منها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شجّع الدكتور محمد أبوالغار، رائد عمليات أطفال الأنابيب في مصر، الجميع للحصول على لقاح كورونا الذي توفره مصر، مؤكداً على عدم الخوف من أي أعراض ناتجة عنه.

وقال أبوالغار، في فيديو مسجل له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إن العالم كان ينتظر طرح لقاح كورونا وتم دفع ملايين الدولارات لإنجازه سريعاً، وهذا ما تم ويتم حتى الآن من أجل السيطرة على الفيروس».

وتابع قائلاً: «إن جميع أنواع اللقاحات جيدة، لا يوجد ما يسمى لقاح سيئ ولقاح جيد، ولكن الاختلاف في نسبة كفاءته في منع المرض، ووفقاً للتقارير فإن نسبة كفاءة تلك اللقاحات تتراوح بين 65 إلى 95%».

وأكمل الدكتور محمد أبوالغار: «أهم من الحديث عن الكفاءة هو أن جميع اللقاحات تمنع الوفاة من المرض، وتمنع دخول المستشفى، أي أن أي شخص حصل على اللقاح لن يكون في حاجة لدخول المستشفى ولن يموت بالمرض».

وعن الأعراض الجانبية الخاصة باللقاحات، قال أبوالغار: «أي حديث عن مضاعفات للقاحات أمر طبيعي، فمثله مثل باقي الأدوية، حتى الحديث عن تسبب لقاح أسترازينيكا في جلطات فهي نسبة ضعيفة حدثت لـ20 حالة فقط حول العالم».

واختتم حديثه: «على الجميع الحصول على اللقاح، فجميع اللقاحات آمنة ولا يوجد أي خوف ولا خطورة في الأمر».